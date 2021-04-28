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«Реал» никогда в истории не побеждал «Челси» в официальных матчах

«Реал» никогда в истории не побеждал «Челси» в официальных матчах
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» принимал лондонский «Челси». Встреча проходила на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Таким образом, «Реал» ещё никогда в истории не побеждал «Челси» в официальных матчах. Помимо ничьих в ЛЧ, «Королевский клуб» провёл с «аристократами» два матча в Кубке кубков в 1971 году: в первом матче была зафиксирована ничья (1:1), во второй встрече победу одержал «Челси» (2:1).

Также команды провели матч в Суперкубке Европы в 1998 году — «Челси» минимально переиграл «Реал» (1:0).

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).

У «Челси» были великолепные 20 минут. А у Бензема — всего одна секунда, и её хватило
Неожиданные решения Зидана в первом тайме мешали «Реалу», но после гола Бензема матч выровнялся.
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