ЭСК РФС поддержала наказание Максименко и Айртона в дерби с ЦСКА. Карточки не отменят

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные эпизоды из матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА (1:0).
Хозяева обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в эпизодах с жёлтыми карточками защитнику Айртону Лукасу и вратарю Александру Максименко, из-за которых игроки пропустят ближайший матч. Гости в свою очередь попросили оценить моменты с неудалением нападающего «Спартака» Джордана Ларссона и удалением полузащитника армейцев Ильзата Ахметова.
«Судья правильно вынес предупреждение Айртону на 62-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Спартака» сорвал перспективную атаку соперника в тактических целях. Комиссия учитывает при рассмотрении данного эпизода быстроту развития контратаки ЦСКА, наличие свободного пространства для её продолжения и партнёров игрока ЦСКА Николы Влашича в этих зонах.
Судья правильно вынес предупреждение Александру Максименко на 88-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Спартака» умышленно задерживал возобновление матча ударом от ворот, не предпринимая никаких действий для установки мяча в площади ворот и нанесения удара по нему.
Судья правильно не удалил Джордана Ларссона на 8-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Спартака» не совершал удара соперника локтем и не использовал в единоборстве чрезмерную силу, которая могла бы стать угрозой безопасности футболиста ЦСКА Георгия Щенникова.
Судья ошибочно удалил Ильзата Ахметова на 34-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях футболиста ЦСКА отсутствуют критерии серьёзного нарушения правил игры — нет усилия, злого умысла, использования шипов. Касание ноги соперника происходит в воздухе после обычной игры в мяч, внутренней стороной стопы, вскользь. Данное действие заслуживает вынесения предупреждения за безрассудное поведение», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.
- 28 апреля 2021
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