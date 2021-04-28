На финальный матч Лиги Европы могут допустить 10 тыс. зрителей

Польские власти совместно с УЕФА дорабатывают планы по допуску болельщиков на финальный матч Лиги Европы, сообщает Daily Mail.
По информации источника, на встречу, которая состоится 26 мая в Гданьске, может быть допущено 10 тыс. зрителей, что составляет около 25% от вместимости стадиона «Энерга Гданьск». Ожидается, что объявление о допуске болельщиков будет сделано 30 апреля.
В финальном матче нынешнего розыгрыша Лиги Европы УЕФА сыграют победители противостояний «Манчестер Юнайтед» — «Рома» и «Вильярреал» — «Арсенал». Напомним, действующим победителем Лиги Европы является «Севилья», которая в финале прошлого розыгрыша турнира обыграла миланский «Интер» со счётом 3:2. «Севилья» также является самым титулованным клубом турнира — на счету испанской команды шесть побед.
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