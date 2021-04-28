Кунде стал главным кандидатом на усиление защиты «Реала»

Французский защитник «Севильи» Жюль Кунде может продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает As.

«Реал» рассматривает в качестве усиления центра Жюля Кунде и футболиста «Вильярреала» Пау Торреса. Приоритет отдаётся французскому защитнику. «Реал» может приобрести Кунде уже в летнее трансферное окно. Ещё одним усилением, по всей видимости, будет подписание защитника «Баварии» Давида Алабы.

Сообщалось, что Кунде может перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов предложить до € 70 млн за 22-летнего центрального защитника. Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер хочет видеть Кунде в паре с Гарри Магуайром в центре обороны. Интерес к французу также проявляли «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».



В нынешнем сезоне Кунде провёл 44 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и заработал восемь жёлтых карточек. Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.