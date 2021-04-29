Почеттино: пропустить два гола в полуфинале Лиги чемпионов — это крайне болезненно

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).



«Было два разных тайма. Мы были хороши в первом, но трудно выбить из игры такую команду, как «Манчестер Сити». Мы по праву вышли вперёд, но во втором тайме соперник доминировал и создал больше моментов.



Два пропущенных гола разочаровывают. С этим трудно смириться, но такое может произойти. Пропустить два мяча в полуфинале — это крайне болезненно. Трудно объяснить, почему «горожане» были лучше нас. Мы не выдали той энергии, которая требовалась. Есть ответный матч, а в футболе всегда нужно верить в лучшее. Конечно, у соперника есть преимущество», — приводит слова Почеттино BT Sport.

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