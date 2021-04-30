«Реал» близок к продлению контракта с Лукасом Васкесом. Клуб сделал улучшенное предложение

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес с большой вероятностью останется в команде по окончании сезона.
Как сообщает AS, «Королевский клуб» близок к продлению контракта с футболистом. «Сливочные» сделали улучшенное предложение: договор будет рассчитан на три сезона с опцией продления ещё на один, годовой оклад составит € 5 млн. Лукаса устраивают такие условия.
Напомним, Васкес и «Реал» долгое время не могли договориться о продлении контракта, истекающего этим летом. «Сливочные» не были готовы поднимать зарплату, предусмотренную по действующему соглашению (€ 3,5 млн). Более того, они просили пойти на сокращение оклада на 10 процентов из-за финансовых трудностей.
Васкес выступает за главную команду «Реала» с 2015 года. В нынешнем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 24 матчах испанской Примеры, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
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