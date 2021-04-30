Сычёв: «Локомотив» способен отсрочить «Зениту» праздник
Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Локомотив».
«Думаю, «Локомотив» вполне способен отсрочить «Зениту» праздник. Команда сейчас на ходу. Пускай она играет на выезде, но ей по силам добиться успеха в Питере. Для интриги это будет идеальный расклад. Однако наверняка футболисты «Зенита» думают по-другому, так что посмотрим. Что касается гонки со «Спартаком» за второе место, то тут «Локомотив» пока фаворит», — приводит слова Сычёва издание «Известия».
Встреча «Зенита» и «Локомотива» состоится в воскресенье, 2 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
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