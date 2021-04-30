Бутсы Месси, в которых он побил рекорд Пеле, продали на аукционе за € 144 тыс.

Бутсы нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, в которых он побил рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов за один клуб, были проданы на аукционе Christie’s за € 144 тыс., что приблизительно эквивалентно 13 млн рублей.
Средства от продажи бутс будут направлены больнице университета Vall d’Hebron в Барселоне, информирует пресс-служба аукциона в «Твиттере».
Напомним, 33-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился знаменательным статистическим достижением в матче 15-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (3:0). Забив мяч на 65-й минуте встречи, Месси превзошёл рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. На счету бразильца 643 гола за «Сантос».
Примечательно, что уже в марте 2021 года Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов в одном чемпионате.
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