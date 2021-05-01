«Челси» может приобрести Рабьо

Лондонский «Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Адриену Рабьо. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, в летнее трансферное окно лондонский клуб поборется за 26-летнего француза с «Барселоной». Сообщается, что туринцы готовы отпустить футболиста за € 20 млн. В нынешнем сезоне Рабьо провёл 41 матч за «Ювентус», на его счету три гола и две результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 32 млн.

Ранее сообщалось, что приобрести французского футболистам бьянконери предложили «Барселоне» и «Эвертону». Также «Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» обменять Рабьо на Донни ван де Бека

Рабьо перешёл в «Ювентус» в 2019 году на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», где провёл семь лет.