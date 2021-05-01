Артета: ближайшее лето будет самым важным и для «Арсенала», и для меня

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о важности успешного окончания сезона для дальнейшего развития «канониров».



«Я действительно сосредоточен на том, что мы сейчас должны сделать: закончить сезон как можно лучше и попытаться попасть в финал Лиги Европы, который будет для нас ключевым. То, как мы будем развиваться, зависит от многих вещей: как и где мы закончим сезон, какие возможности и перспективы у нас будут в следующем сезоне. Всё является отражением того, что происходит сейчас.



Ближайшее лето будет самым важным и для «Арсенала», и для меня за долгие годы. Потому что за последние трансферные окна очень многое произошло. Есть много игроков, которых мы рассматриваем на различные роли. Это очень важно. Мы хотим перейти на следующий уровень, и есть много вещей, которые нам нужно сделать, чтобы добраться туда», — цитирует Артету Sky Sports.



Подопечные Микеля Артеты, набрав в 33 матчах 46 очков, занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ. В первом полуфинальном матче Лиги Европы «канониры» на выезде уступили «Вильярреалу» (1:2). Ответная встреча пройдёт в Лондоне в четверг, 6 мая.

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