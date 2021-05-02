«Крылья Советов» досрочно вернулись в Российскую Премьер-Лигу

В матче 40-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021 «Акрон» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске и завершилась победой гостей 2:1. Благодаря этой победе самарский клуб обеспечил себе участие в РПЛ в следующем сезоне.



На 60-й минуте форвард «Акрона» Артём Делькин открыл счёт в игре. Восемь минут спустя нападающий самарского клуба Иван Сергеев сравнял счёт. На 90+2-й минуте Сергеев оформил дубль, принеся победу своему клубу.



Самарские «Крылья», набрав 92 очка за 39 матчей, занимают первую строчку таблицы. У «Нижнего Новгорода», который занимает третье место, 81 очко за 39 игр. Клубам предстоит провести по три игры. Таким образом, клуб из Самары обеспечил себе выход в Российскую Премьер-Лигу на следующий игровой сезон.

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