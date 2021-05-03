Украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий выиграл 11-й титул чемпиона страны за 11 лет.

В сезонах в сезонах 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18 и 2018/19 Ракицкий становился чемпионом Украины вместе с «Шахтёром». В сезоне 2018/19 он также стал чемпионом России в составе «Зенита». После этого с сине-бело-голубыми он ещё два раза стал чемпионом РПЛ (2019/20, 2020/21).

Напомним, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021.

Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, в число которых входит и московский «Локомотив», потеряли даже математические шансы догнать клуб из Санкт-Петербурга в турнирной таблице РПЛ.