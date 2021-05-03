Ашраф Хакими: хотел бороться за своё место в «Реале», но клуб пошёл по другому пути

Защитник «Интера» Ашраф Хакими признался, что хотел продолжить карьеру в «Реале», воспитанником которого является.
«Люди думают, что я не хотел бороться за место в основе „Реала“, но это не так. Вы не знаете правды. „Реал“ — мой дом, и я хотел там играть. Но в силу обстоятельств клуб решил пойти по другому пути. Понимаю, что мне пришлось уйти не из-за Зидана или самого клуба. Пандемия была одной из проблем. Я не знаю, что конкретно произошло. Пандемия привела к таким обстоятельствам, из-за которых мне пришлось уйти», — приводит слова Хакими El Chiringuito.
Напомним, Хакими пополнил состав «Интера» в сентябре 2020 года. Накануне миланский клуб стал чемпионом Италии. В нынешнем сезоне Хакими принял участие в 33 матчах Серии А, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.
- 3 мая 2021
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