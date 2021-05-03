Мбаппе — в заявке «ПСЖ» на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

«Пари Сен-Жермен» опубликовал заявку команды на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». В список, состоящий из 25 футболистов, попал форвард Килиан Мбаппе, который пропустил тренировку парижан, прошедшую 2 мая.



Заявка «ПСЖ»: Навас, Рико, Саидани, Рандриамами, Баккер, Кимпембе, Маркиньос, Диалло, Флоренци, Дагба, Керер, Курзава, Эррера, Данило, Рафинья, Верратти, Паредес, Гейе, Неймар, Сарабия, Дракслер, Ди Мария, Кин, Икарди, Мбаппе.



Напомним, первая встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» — «Манчестер Сити», прошедшая в Париже (Франция), завершилась победой английского клуба со счётом 2:1. Ответный матч состоится завтра, 4 мая, на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия).