Бывший сотрудник «Фиорентины» приговорён к одному году тюрьмы по делу о смерти Астори

Бывший спортивный консультант итальянской «Фиорентины» Джорджио Галанти, проходивший подозреваемым по делу о смерти капитана «фиалок» Давиде Астори, приговорён к одному году тюремного заключения, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, профессор Галанти подписал сертификат пригодности Астори для занятий профессиональным спортом 10 июля 2017 года, который был признан сфальсифицированным. Астори не прошёл всех необходимых медицинских тестов, фиксирующих работу сердца. Факт подделки медицинских отчётов был установлен экспертами в ходе расследования.



Напомним, Астори скончался в ночь на 4 марта 2018 года в гостиничном номере в Удине в преддверии матча с «Удинезе». Ранее предполагалось, что Астори скончался от тахиаритмии (ускорение работы сердца. — Прим. «Чемпионата»).

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