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Маурицио Сарри близок к подписанию контракта с «Ромой»

Маурицио Сарри близок к подписанию контракта с «Ромой»
Футбол / Италия 0

Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри, вероятно, в скором времени возглавит «Рому».

Как сообщает Sport Mediaset, специалист близок к подписанию контракта с «волками». Его агент уже согласовал условия с клубом. Договор будет рассчитан на два года, а зарплата Маурицио составит € 4 млн за сезон без учёта бонусов. Сторонам осталось только поставить подписи.

Ранее сообщалось, что в услугах Сарри заинтересован «Тоттенхэм Хотспур», уволивший Жозе Моуринью. Также, по информации СМИ, итальянец отказался возглавить «Фиорентину».

Напомним, Сарри остаётся без работы с лета прошлого года, когда его отправили в отставку из «Ювентуса». До назначения в туринский клуб специалист тренировал «Челси», «Наполи», «Эмполи» и ряд команд на родине.

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