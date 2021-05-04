Алекс Фергюсон посетил отель «ПСЖ» в преддверии матча с «Манчестер Сити»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон посетил отель, в котором разместились тренеры и игроки «Пари Сен-Жермен», сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, Фергюсон провёл в отеле около полутора часов, после чего покинул здание в компании президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи.
Напомним, сегодня, 4 мая, «Пари Сен-Жермен» проведёт ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый матч, прошедший в Париже (Франция), завершился победой английской команды со счётом 2:1. Действующим победителем турнира является мюнхенская «Бавария».
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