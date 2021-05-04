Полиция Манчестера задержала одного из болельщиков, прорвавшихся на «Олд Траффорд»

Полиция Манчестера сообщила о задержании одного из фанатов, прорвавшихся на стадион «Олд Траффорд» в преддверии матча 34-го тура АПЛ с «Ливерпулем».
«К настоящему времени поступили сообщения о шести ранениях полицейских во время беспорядков на «Олд Траффорд»: один офицер получил перелом глазницы, требующий медицинской помощи, а у другого было разбито лицо от выброшенной из толпы бутылки или банки. Ещё одного офицера таскали по земле и пинали.
По мере того как обстановка обострялась, пришлось задействовать дополнительные меры безопасности: было вызвано подкрепление и даже пришлось привлекать офицеров из близлежащих населённых пунктов для оказания помощи полиции Манчестера.
В результате проведённого расследования был арестован 28-летний мужчина. Сейчас все имеющиеся доказательства собираются и проверяются. Мы стремимся установить как организаторов этой акции протеста, так и виновных в нападениях офицеров», — приводит обращение полиции Манчестера Goal.com.
В преддверии матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» тысячи фанатов манкунианцев устроили акцию протеста против руководства клуба. Сначала болельщики устроили акцию около стадиона, а затем часть фанатов прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Позже сообщалось, что фанаты стали покидать чашу стадиона, однако клубы, посовещавшись с полицией и руководством АПЛ, приняли решение перенести матч. О сроках его проведения будет объявлено позже.
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