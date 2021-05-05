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«Ман Сити» установил рекорд по длительности победной серии в ЛЧ среди английских клубов

«Ман Сити» установил рекорд по длительности победной серии в ЛЧ среди английских клубов
Футбол / Лига чемпионов 0

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась со счётом 2:0. Первая встреча команд состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского клуба со счётом 2:1.

«Манчестер Сити» продлил победную серию в Лиге чемпионов до семи матчей. Как сообщается в «твиттере» OptaJose, это самая длинная победная серия английского клуба в Лиге чемпионов.

Напомним, вторую путёвку в финал ЛЧ между собой разыграют мадридский «Реал» и лондонский «Челси», первая встреча которых завершилась со счётом 1:1. Заключительный матч полуфинальной программы пройдёт 5 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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