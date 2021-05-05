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Фанаты «Ливерпуля» требуют, чтобы владельцы несли все возможные расходы из-за Суперлиги

Фанаты «Ливерпуля» требуют, чтобы владельцы несли все возможные расходы из-за Суперлиги
Футбол / Англия 0
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Группа активных болельщиков «Ливерпуля» Spirit of Shankly («Дух Шенкли») провела встречу с руководством мерсисайдцев.

Как сообщает The Times, на встрече, прошедшей по инициативе клуба, обсуждался в том числе вопрос о возможных последствиях выхода из Европейской Суперлиги. Члены «Духа Шенкли» потребовали, чтобы все потенциальные расходы, связанные с несостоявшимся турниром, несла американская компания-владелец «Ливерпуля» Fenway Sports Group (FSG), а не сам клуб.

Помимо этого, на встрече обсуждались вопросы, связанные с представительством в совете директоров людей из объединения фанатов «Ливерпуля».

Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие английские клубы, как «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

20 апреля проект покинули все шесть английских клубов, фактически разрушив идею о проведении данного турнира.

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