Фанаты «Ливерпуля» требуют, чтобы владельцы несли все возможные расходы из-за Суперлиги

Группа активных болельщиков «Ливерпуля» Spirit of Shankly («Дух Шенкли») провела встречу с руководством мерсисайдцев.



Как сообщает The Times, на встрече, прошедшей по инициативе клуба, обсуждался в том числе вопрос о возможных последствиях выхода из Европейской Суперлиги. Члены «Духа Шенкли» потребовали, чтобы все потенциальные расходы, связанные с несостоявшимся турниром, несла американская компания-владелец «Ливерпуля» Fenway Sports Group (FSG), а не сам клуб.



Помимо этого, на встрече обсуждались вопросы, связанные с представительством в совете директоров людей из объединения фанатов «Ливерпуля».



Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие английские клубы, как «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».



20 апреля проект покинули все шесть английских клубов, фактически разрушив идею о проведении данного турнира.

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