«Реал» выставил Эдена Азара на трансфер

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Как сообщается в «твиттере» El Chiringuito TV, «Королевский клуб» выставил 30-летнего бельгийского футболиста на трансфер в преддверии межсезонья.
Накануне «Реал» проиграл «Челси», за который ранее выступал Азар, в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:2) и вылетел из турнира. После окончания встречи Эден в хорошем настроении общался со своими бывшими одноклубниками. Болельщиков «сливочных» эти кадры привели в ярость.
Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года за € 115 млн. До этого он семь лет защищал цвета «Челси», а в начале карьеры играл за «Лилль». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
- 6 мая 2021
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