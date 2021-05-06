Алаба: не совсем понимаю, что ухожу из «Баварии». Мне необходимо выйти из зоны комфорта

Защитник «Баварии» Давид Алаба рассказал о своих эмоциях по поводу ухода из клуба.



«Не совсем ещё понимаю, что покину клуб. Это были невероятные годы. Буду скучать по Мюнхену, где прожил 13 лет, который стал для меня больше, чем второй дом. Я приехал сюда из Вены в 16 лет, провёл здесь половину жизни.



Когда приехал молодым в Мюнхен, то был определённо лентяем. Но в то же время всегда верил в свою мечту и хотел её осуществить. Поставил себе цель и сделал всё, чтобы воплотить её.



Пока не могу сказать, будут ли прощальные слёзы, но внутри точно грущу. Недавно мы сделали общекомандное фото, и я уже боролся с эмоциями. Хочу сказать спасибо фанатам за всё, что они делали для нас. Они навсегда в моём сердце.



Кто лучше всего понимал мой венский акцент немецкого? Под конец всё больше людей хорошо разбирали мой язык. Даже Боатенг, которому теперь не нужно повторять дважды! Только Горетцка сказал мне на днях, что у него проблемы каждый раз, как я возвращаюсь из сборной.



Мне необходимо покинуть зону комфорта и попробовать что-то новое. Это не значит, что в «Баварии» легко, — здесь от тебя всегда ждут невероятных усилий и только побед.



Желаю клубу всего самого лучшего. Надеюсь, «Бавария» продолжит писать славную историю побед», — рассказал Алаба в интервью официальному сайту «Баварии».



Давид Алаба выступает в составе «Баварии» с 2009 года. Летом австриец покинет клуб в качестве свободного агента. Основным претендентом на игрока является мадридский «Реал».

Источник: Алаба подпишет с «Реалом» 4-летний контракт