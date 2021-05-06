«Манчестер Сити» определился с заменой для Фернандиньо

Будущее полузащитника «Манчестер Сити» Фернандиньо находится в подвешенном состоянии. Клуб предлагает 36-летнему бразильцу новый контракт сроком на один год, но футболист ещё не принял решение по поводу пролонгации сотрудничества с «горожанами».

Как информирует The Times, селекционная служба «Манчестер Сити» подыскивает нового игрока на позицию Фернандиньо. Приоритетным вариантом для «горожан» является полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 22-летнего британца в € 60 млн.

Ранее сообщалось, что на Райса претендуют также «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль». Деклан хотел бы продолжить выступать на позиции опорного полузащитника, а не на месте центрального защитника, где его иногда используют в «Вест Хэме», поэтому при выборе нового клуба британец будет обращать внимание на роль, которую ему готовы отвести в новой команде.

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