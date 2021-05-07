Полузащитник киевского «Динамо» рассказал о своей реакции на похвалу от Маурицио Сарри

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Шепелев рассказал, как отреагировал на похвалу со стороны Маурицио Сарри в период его работы с «Челси». После матча 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/2019 Сарри выделил Шепелева, сказав, что тот «сможет сильно прибавить в будущем».
«Приятно было слышать такие слова от тренера, который привёл затем «Челси» к победе в Лиге Европы. В домашней встрече мы досадно проиграли 0:5, но Гармаш два мяча забил из миллиметрового офсайда, а это могло повлиять на ход игры. «Челси» довольно быстро открыл счёт, затем забил второй, третий мяч, и нам было сложно морально прийти в себя.
Конечно, «Челси» был сильнее, но счёт не совсем отражает происходящее. У них что ни атака, то гол-гол-гол. Мы свой момент не забиваем, а они убегают в контратаку и — нате вам», — сказал Шепелев в интервью украинскому журналу «Футбол».
Шепелев также ответил на вопрос, может ли он представить себя в английской Премьер-лиге.
«Могу, но в Англии силовой футбол с частыми подачами, единоборствами. Мне больше подходит техничный стиль, испанский», — сказал Владимир.
Видеообзор матча «Челси» — «Фулхэм»
- 7 мая 2021
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