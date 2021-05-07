Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хуанфран — о Неймаре: он был невыносим, провоцировал нас с мячом и без него

Хуанфран — о Неймаре: он был невыносим, провоцировал нас с мячом и без него
Футбол / Испания 0

Бывший защитник мадридского «Атлетико» и сборной Испании Хуанфран поделился впечатлениями от игры против нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, с которым пересекался, когда бразилец выступал в составе каталонской «Барселоны».

«Мне все говорили, что вне поля он хороший парень. Но на поле он был невыносим. Он провоцировал нас с мячом и без него. Впрочем, я тоже не был святым», — сказал Хуанфран в интервью для Cadena SER, его слова процитировала Marca.

Напомним, Неймар перешёл из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году за рекордные € 222 млн. В составе парижского клуба бразилец три раза становился чемпионом Франции. Контракт Неймара с французским клубом истекает в 2022 году и пока не продлён. В СМИ появились слухи о возможном возвращении бразильца в каталонский гранд.

Капелло: Неймар не был лидером «ПСЖ», он слишком много болтал
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021