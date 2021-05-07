Хуанфран — о Неймаре: он был невыносим, провоцировал нас с мячом и без него

Бывший защитник мадридского «Атлетико» и сборной Испании Хуанфран поделился впечатлениями от игры против нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, с которым пересекался, когда бразилец выступал в составе каталонской «Барселоны».
«Мне все говорили, что вне поля он хороший парень. Но на поле он был невыносим. Он провоцировал нас с мячом и без него. Впрочем, я тоже не был святым», — сказал Хуанфран в интервью для Cadena SER, его слова процитировала Marca.
Напомним, Неймар перешёл из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году за рекордные € 222 млн. В составе парижского клуба бразилец три раза становился чемпионом Франции. Контракт Неймара с французским клубом истекает в 2022 году и пока не продлён. В СМИ появились слухи о возможном возвращении бразильца в каталонский гранд.
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