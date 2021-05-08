«Зенит» сыграет с «Уфой» в футболках с золотым шевроном, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. На форму будет нанесён специальный золотой знак в честь чемпионства в сезоне-2020/2021.
Встреча между «Уфой» и «Зенитом» состоится 8 мая на стадионе «Нефтяник» в 14:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалёв, за VAR будет отвечать Алексей Сухой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, в чемпионском матче «Зенит» принимал «Локомотив». Сине-бело-голубые разгромили соперника со счётом 6:1 и завоевали титул за два тура до конца сезона. Для санкт-петербургского клуба это чемпионство стало третьим подряд.
«Зенит» стал чемпионом в восьмой раз в своей истории. До этого сезона сине-бело-голубые выигрывали чемпионат СССР в 1984 году, а лучшими в России становились в 2007, 2010, 2012, 2015, 2018, 2019 и 2020 годах.
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