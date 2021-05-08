Деспотович и Игнатьев после победы над «Арсеналом» записали видео с отсылкой к «Брату-2»

Нападающие «Рубина» Джордже Деспотович и Иван Игнатьев записали ироничное видео после победы в матче с «Арсеналом» (4:2).

«Мальчик, «Волжаночки» нам принеси!» — сказал Деспотович. «Мы домой летим!» — добавил Игнатьев. Видео опубликовано в «твиттере» «Рубина».

В матче 29-го тура РПЛ тульский «Арсенал» принимал казанский «Рубин» на стадионе «Арсенал» и уступил со счётом 2:4.



На 25-й минуте игроки хозяев открыли счёт. После навеса Игоря Коновалова со стандарта мяч был выбит, но на подборе оказался Сергей Ткачёв, который прошёл по флангу и навесил к дальней штанге на Даниила Хлусевича, а тот с острого угла пробил в касание с отскоком от газона мимо Юрия Дюпина. Лука Джорджевич увеличил преимущество «Арсенала». Хлусевич обыграл Леона Мусаева на правом фланге и навесил к линии вратарской, где Джорджевич в падении опередил Силвие Бегича и отправил мяч в сетку.



На 52-й минуте Ткачёв получил вторую жёлтую карточку за фол в своей штрафной. Джордже Деспотович реализовал пенальти. На 59-й минуте Денис Макаров сравнял счёт. Георгий Зотов навесил к центру поля, Деспотович выиграл верховую борьбу и сделал скидку на Солтмурада Бакаева, который вырезал передачу на ход Макарову. Денис убежал от защитников, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол, отправив мяч в сетку с рикошетом от штанги.



На 66-й минуте защитник «Рубина» Карл Старфельт вывел гостей вперёд. Дарко Йевтич навесил с углового к дальней штанге, Старфельт выпрыгнул на линии вратарской и головой вколотил мяч в сетку. Четвёртый гол «Рубина» забил Михаил Костюков.



После 29 туров «Рубин» набрал 52 очка и занимает четвёртое место в таблице РПЛ. «Арсенал» (23) — на 13-м месте. В последнем туре, который состоится 16 мая, «Арсенал» в гостях сыграет с «Уфой», «Рубин» примет волгоградский «Ротор».