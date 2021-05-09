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Артета: «Арсенал» нуждается в изменениях, но фундамент уже заложен

Артета: «Арсенал» нуждается в изменениях, но фундамент уже заложен
Футбол / Англия 0
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал неудачное выступление команды в этом сезоне.

«Состав нуждается в изменениях. В декабре мы уже кое-что поменяли, чего ранее не делали годами, но это лишь отражает то, где мы были. В клубе ещё будут перемены, и владельцы поддержат это. У нас есть время, мы заложили прочный фундамент на будущее в последние месяцы. Будем делать то, что должны», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Подопечные Микеля Артеты лишились даже математических шансов попасть в четвёрку после победы «Челси» в матче 35-го тура с «Манчестер Сити» (2:1). Теперь «канониров», набравших 49 очков и занимающих 10-е место, отделяет от четвёртого места, на котором располагается «Лестер Сити» (63), 14 очков. «Арсеналу» осталось провести четыре матча в АПЛ сезона-2020/2021, в которых максимум можно набрать 12 очков.

Таким образом, «канониры» не попадут в Лигу чемпионов пятый раз подряд. В последний раз «Арсенал» занял место в топ-4 АПЛ по итогам сезона-2015/2016. Тогда команда, возглавляемая Арсеном Венгером, стала второй, уступив только «Лестеру».

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