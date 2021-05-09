13 футболистов «Ромы» не примут участия во встрече с «Кротоне»

Сегодня, 9 мая, состоится встреча 35-го тура итальянской Серии А. «Рома» на своём поле примет «Кротоне». Начало встречи запланировано на 19:00 мск. Из-за различных обстоятельств римский клуб не сможет рассчитывать на 13 игроков состава, сообщает Football Italia.
Хозяева не включили в заявку на матч вратаря Пау Лопеса, защитников Криса Смоллинга, Федерико Фасио, Рикардо Калафьори и Джанлуку Манчини, полузащитников Леонардо Спинаццолу, Карлеса Переса, Николо Дзаньоло, Амаду Диавара, Жордан Верету и Гонсало Вильяра, а также нападающих Стефана Эль-Шаарави и Рикардо Кьерво.
Несмотря на отсутствие многих игроков, у «Ромы» остаются 20 футболистов, готовых сыграть сегодня: Фарелли, Миранте, Фузато, Карсдорп, Ибаньез, Хуан Жезус, Сантон, Рейнольдс, Кумбулла, Бруно Перес, Кристанте, Пеллегрини, Пасторе, Бове, Дарбо, Залевски, Мхитарян, Джеко, Педро, Майораль.
- 9 мая 2021
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