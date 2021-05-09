«Спартак» готов продать Мирзова за € 2 млн

Московский «Спартак» готов расстаться с полузащитником Резиуаном Мирзовым, который сейчас на правах аренды выступает за подмосковные «Химки». Красно-белые хотят выручить за своего игрока € 2 млн.
«€ 2 млн — цена, которую обозначил «Спартак». Выкупить игрока хотят «Химки», но в клубе не уверены, что потянут этот ценник. Сам же Мирзов готов остаться в подмосковном клубе», — сказал источник «Чемпионату».
Ранее сообщалось, что «Спартак» летом планирует расстаться с Резиуаном Мирзовым и Александром Ташаевым. Об этом «Чемпионату» сообщали два источника, знакомых с ситуацией. Позже агент игрока заявил, что эта информация не соответствует действительности, а сам Мирзов сказал, что хочет вернуться в московский клуб с целью показать всё, на что он способен.
- 9 мая 2021
-
20:24
-
20:23
-
20:17
-
20:10
-
20:06
-
19:56
-
19:53
-
19:38
-
19:37
-
19:20
-
19:12
-
19:03
-
19:03
-
19:02
-
18:50
-
18:44
-
18:37
-
18:25
-
18:20
-
18:16
-
18:11
-
18:04
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:52
-
17:38
-
17:35
-
17:34
-
17:31
-
17:29
-
17:21
-
17:19
-
17:08
-
17:02