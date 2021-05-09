«Спартак» готов продать Мирзова за € 2 млн

Московский «Спартак» готов расстаться с полузащитником Резиуаном Мирзовым, который сейчас на правах аренды выступает за подмосковные «Химки». Красно-белые хотят выручить за своего игрока € 2 млн.

«€ 2 млн — цена, которую обозначил «Спартак». Выкупить игрока хотят «Химки», но в клубе не уверены, что потянут этот ценник. Сам же Мирзов готов остаться в подмосковном клубе», — сказал источник «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что «Спартак» летом планирует расстаться с Резиуаном Мирзовым и Александром Ташаевым. Об этом «Чемпионату» сообщали два источника, знакомых с ситуацией. Позже агент игрока заявил, что эта информация не соответствует действительности, а сам Мирзов сказал, что хочет вернуться в московский клуб с целью показать всё, на что он способен.