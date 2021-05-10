Джон Терри показал видео своей тренировки, Роберто Карлос отреагировал

Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри, ныне являющийся ассистентом главного тренера в «Астон Вилле», опубликовал видео своей тренировки.

«Кто-то сказал, что Португалия попала в «зелёную» зону? Утренняя тренировка на беговой дорожке. 15 спринтов по 20 секунд, 40 секунд отдыха. Скорость — 22 км/ч», — подписал видео Терри.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Джона Терри

На пост Джона отреагировал легендарный бразильский защитник Роберто Карлос. В комментарии он написал: «Возвращайся, мой друг». Терри ответил: «Этим летом — ужин и португальское вино, мой друг».

Терри на протяжении практически всей карьеры футболиста – с 1998 по 2017 год – выступал за «Челси». Карьеру Джон завершил в «Астон Вилле», за которую играл в сезоне-2017/2018. В сборную Англии вызывался с 2003 по 2012 год.