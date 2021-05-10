Тедеско попрощался с болельщиками «Спартака» на русском языке

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско попрощался с болельщиками после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1), который проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

Это был последний домашний матч немецкого специалиста во главе красно-белых. Примечательно, что Тедеско говорил на русском языке, без переводчика.

«Спасибо за всё! Люблю «Спартак» навсегда. Я люблю наш штаб. Я буду скучать по вам всем», — сказал Тедеско.

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча завершилась со счётом 2:1, победный гол красно-белых был забит на 89-й минуте, его автором стал Джордан Ларссон. Эта победа гарантировала красно-белым медали вне зависимости от результата команды в последнем туре чемпионата.