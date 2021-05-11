В «Спартаке» не исключили, что избиение Фетисова связано с профессиональной деятельностью

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков не исключил, что избиение директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова могло быть связано с профессиональной деятельностью.
«Агрессивных молодых людей, которые ищут возможности подраться, достаточно на улице. Но произойти могло всё, что угодно — конфликт мог быть спровоцирован специально, — и профессиональную деятельность я бы окончательно не исключал. Но связано это с профессиональной деятельностью или нет, станет понятно, когда будут задержаны подозреваемые.
Что касается работы правоохранительных органов, то уголовное дело возбуждено, следственные органы работают. Подозреваемые пока не задержаны. Но работа ведётся», — цитирует Мележикова «РБ-Спорт».
Антон Фетисов был доставлен в больницу после избиения и находится в реанимации. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело.
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