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Тедеско тепло простился со «Спартаком», Глушенков ударил Айртона шипами. Фото победы

«Спартак» — «Химки»
Тедеско тепло простился со «Спартаком», Глушенков ударил Айртона шипами. Фото победы
Футбол / РПЛ 0
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10 мая в Москве на поле стадиона «Открытие Арена» в матче 29-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал волевую победу над «Химками». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

По ходу матча «Спартак» проигрывал — 0:1, но сумел добиться победы. Решающий гол был забит на 89-й минуте, его автором стал шведский нападающий Джордан Ларссон.

Эта волевая победа стала для «Спартака» шестой в сезоне-2020/2021. Ранее красно-белые побеждали, проигрывая по ходу матча, во встречах с «Локомотивом» (2:1), «Арсеналом» (2:1), «Химками» (3:2), «Динамо» (2:1) и «Ростовом» (3:2).

Этот матч стал заключительной домашней игрой «Спартака» под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско, который принял решение покинуть клуб после окончания сезона.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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