Форвард ЦСКА Эджуке — о матче с «Динамо»: очень хотим порадовать наших болельщиков

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».



«Сейчас все наши мысли только о предстоящем матче с «Динамо». Психологическое состояние у всех ребят хорошее, мы добыли важную победу над «Краснодаром» и теперь хотим удачно завершить этот непростой сезон. Последняя игра чемпионата всегда важна, а если в ней решается, какое итоговое место займёт команда, особенно. Мы очень хотим порадовать наших болельщиков», — приводит слова Эджуке пресс-служба ЦСКА.



Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Динамо» — ЦСКА состоится 16 мая на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск.

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