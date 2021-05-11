Форвард ЦСКА Эджуке — о матче с «Динамо»: очень хотим порадовать наших болельщиков
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».
«Сейчас все наши мысли только о предстоящем матче с «Динамо». Психологическое состояние у всех ребят хорошее, мы добыли важную победу над «Краснодаром» и теперь хотим удачно завершить этот непростой сезон. Последняя игра чемпионата всегда важна, а если в ней решается, какое итоговое место займёт команда, особенно. Мы очень хотим порадовать наших болельщиков», — приводит слова Эджуке пресс-служба ЦСКА.
Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Динамо» — ЦСКА состоится 16 мая на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск.
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