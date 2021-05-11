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Диего Симеоне: с VAR футбол стал более справедливым

Диего Симеоне: с VAR футбол стал более справедливым
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

«Каждый должен нести ответственность за ситуацию, а не только арбитры. Я говорил это много раз — с VAR футбол стал более справедливым. Конечно, систему можно улучшить, но сейчас всё стало гораздо справедливее. Иногда решения принимаются в твою пользу, иногда — в пользу соперника.

Забудьте о судьях. В футболе всегда будут споры. Тренеры должны заботиться о том, чтобы их команда была лучшей. У нас есть 90 минут на то, чтобы выдать лучшую игру, а для остального есть арбитры и VAR», — приводит слова Симеоне Marca.

Мадридский «Атлетико» в 35 матчах набрал 77 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры.

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