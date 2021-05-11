Диего Симеоне: с VAR футбол стал более справедливым
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR).
«Каждый должен нести ответственность за ситуацию, а не только арбитры. Я говорил это много раз — с VAR футбол стал более справедливым. Конечно, систему можно улучшить, но сейчас всё стало гораздо справедливее. Иногда решения принимаются в твою пользу, иногда — в пользу соперника.
Забудьте о судьях. В футболе всегда будут споры. Тренеры должны заботиться о том, чтобы их команда была лучшей. У нас есть 90 минут на то, чтобы выдать лучшую игру, а для остального есть арбитры и VAR», — приводит слова Симеоне Marca.
Мадридский «Атлетико» в 35 матчах набрал 77 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры.
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