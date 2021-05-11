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Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе дисквалифицирован на три матча

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе дисквалифицирован на три матча
Футбол / Франция 0

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) принял решение дисквалифицировать защитника «Пари Сен-Жермен» Преснела Кимпембе на три матча, сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, Кимпембе был удалён в матче 36-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» (1:1) за жёсткий подкат. После удаления Преснел назвал футболистов «Ренна» «кучкой геев».

Таким образом, Кимпембе не сможет помочь «Пари Сен-Жермен» в матче 1/2 финала Кубка Франции с «Монпелье» (12 мая) и игре чемпионата страны с «Реймсом» (16 мая). Третьим матчем, в котором защитник не сыграет из-за отстранения, станет или финал Кубка страны (19 мая), или матч заключительного тура французской Лиги 1 с «Брестом» (23 мая).

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