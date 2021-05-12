«Да чё он придуривается!» Опубликованы подробности избиения директора «Спартака» Фетисова

Стали известны подробности конфликта, в результате которого директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов попал в реанимацию.



Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», после первой серии ударов сотрудник красно-белых упал и ненадолго потерял сознание. Когда он пришёл в себя и начал подниматься, нападавший — Жафяр Боровков — стал возмущаться и обвинять его в симуляции. Согласно показаниям свидетелей, он произнёс следующую фразу: «Да чё он придуривается, устроили тут клоунаду!» Выразив возмущение Фетисовым, нападавший нанёс ему ещё несколько ударов, после которых директор «Спартака» вновь упал и ударился головой.



Также источник утверждает, что во время опознания Боровков угрожал свидетелям и требовал, чтобы они сняли маски, чтобы он запомнил их лица. В настоящее время адвокаты нападавшего пытаются переквалифицировать статью на более мягкую. Они считают, что у их подзащитного не было умысла наносить тяжкий вред здоровью.



Ранее сообщалось, что по факту избиения Фетисова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

Видео нападения на Фетисова: