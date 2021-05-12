УЕФА назвал судей на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА назначил судей финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые состоятся 29 и 26 мая соответственно.
Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» будет судить главный арбитр из Испании Антонио Мигель Матеу Лаос. Ему будут помогать ассистенты Пау Себриан Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар (оба — Испания). Резервный рефери — Карлос дель Серро Гранде (Испания). VAR — Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания), АVAR — Хуан Мартинес Мунуэра, Иньиго Прието Лопес де Сераин (оба — Испания), Павел Гиль (Польша).
На финальную встречу Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» назначен французский рефери Клеман Тюрпен. Ассистенты — Николя Дано и Сириль Грингор (оба — Франция). Резервный рефери — Славко Винчич (Словения). VAR — Франсуа Летексье (Франция), АVAR — Жером Брисар, Бенджамин Паже (оба — Франция), Паулюс ван Бокель (Нидерланды).
- 12 мая 2021
-
18:17
-
18:04
-
18:00
-
17:40
-
17:38
-
17:20
-
17:16
-
17:07
-
17:00
-
16:59
-
16:50
-
16:35
-
16:24
-
16:22
-
16:18
-
16:17
-
16:06
-
15:56
-
15:46
-
15:30
-
15:25
-
15:03
-
15:00
-
14:46
-
14:38
-
14:28
-
14:19
-
14:16
-
14:11
-
14:06
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:50
-
13:34