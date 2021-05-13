«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 34-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на перенесённый матч 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Линделёф, Бейи, Ван-Биссака, Погба, Фред, Мактоминай, Фернандеш, Рашфорд, Кавани.
Запасные: де Хеа, Уильямс, Туанзебе, Теллес, ван де Бек, Матич, Мата, Гринвуд, Траоре.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Рис Уильямс, Александер-Арнольд, Филлипс, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Вейналдум, Жота, Салах, Фирмино.
Запасные: Адриан, Келлехер, Цимикас, Неко Уильямс, Джонс, Шакири, Вудбёрн, Мане, Ориги.
Манкунианцы в 35 матчах набрали 70 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (57) — на шестом месте. У подопечных Юргена Клоппа один матч в запасе.
В первом круге турнира команды сыграли вничью — 0:0.
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