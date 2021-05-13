Диогу Жота пяткой сравнял счёт в матче «МЮ» — «Ливерпуль». Видео

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Идёт 35-я минута встречи, счёт ничейный — 1:1.



Мерсисайдцы сравняли счёт на 34-й минуте — неразберихой в штрафной «МЮ» после навеса с углового воспользовался защитник Натаниел Филлипс, он подобрал мяч и с разворота пробил в дальний угол, где на пути мяча оказался нападающий красных Диогу Жота, который, находясь спиной к воротам, с близкого расстояния пяткой переправил мяч в сетку.

Видео гола Диогу Жоты

«Манчестер Юнайтед» в 35 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (57) провёл 34 встречи и занимает шестую строчку на настоящий момент.



В первом круге турнира команды сыграли вничью — 0:0.