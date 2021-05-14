Стал известен основной кандидат на должность главного тренера «Наполи»

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис определился с приоритетной кандидатурой на должность главного тренера команды со следующего сезона, сообщает Football Italia, ссылаясь на информацию журналиста Sky Sports Франческо Модуньо.

Так, основным кандидатом на должность главного тренера «Наполи» стал 53-летний итальянский специалист Массимилиано Аллегри, известный по работе в «Милане» и «Ювентусе», которого связывают дружеские отношения с президентом неаполитанского клуба.

Ранее фаворитом назывался экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти, а в числе других кандидатов были тренер «Вероны» Иван Юрич и Винченцо Итальяно из «Специи».

Отмечается, что взаимопонимание между нынешним главным тренером «Наполи» Дженнаро Гаттузо и президентом клуба уже не подлежит восстановлению, поэтому итальянец уйдёт в конце этого сезона, даже если они выйдут в Лигу чемпионов.

«Наполи», набрав 73 очка, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021.