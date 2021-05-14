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Президент «Баварии» опроверг слухи о возможной продаже Роберта Левандовского

Президент «Баварии» опроверг слухи о возможной продаже Роберта Левандовского
Футбол / Германия 0

Президент мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отреагировал на слухи о возможной продаже 32-летнего польского нападающего Роберта Левандовского.

««Конечно, Роберт останется. Кто продаст игрока, который забивает 60 голов в год? Его агенты не просили о продаже футболиста», — цитирует Румменигге журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на Bild.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года, его действующий контракт истекает в 2023 году. В нынешнем сезоне Роберт принял участие в 27 матчах немецкой Бундеслиги, забил 39 голов и отдал 7 результативных передач. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Манчестер Сити», «Челси» и «Пари-Сен Жермен».

«Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ» интересуются Левандовским
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