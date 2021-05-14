Зидан ответил на вопрос о конфликте с Марсело

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 36-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (4:1) ответил на вопрос о конфликте с защитником Марсело.

«Марсело испытывал некоторый дискомфорт, и, как всегда, мы не хотели рисковать», — приводит слова Зидана ESPN.

Ранее сообщалось, что Марсело недоволен тем, что его влияние в команде значительно уменьшилось. Ситуация может сильно повлиять на будущее бразильца в мадридском клубе, так как действие его контракта истекает в 2022 году. На одной из последних тренировок между игроком и тренером возникли разногласия по вопросам тактики защиты, поэтому было решено не брать бразильца на матч с «Гранадой».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Марсело принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив 2 результативные передачи.

Мадридский «Реал», набрав в 36 матчах 78 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Королевский клуб» поднялся на вторую строчку, сместив с неё «Барселону» (76). Лидирует в Примере мадридский «Атлетико», в активе которого 80 очков.