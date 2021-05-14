Зидан ответил на вопрос о конфликте с Марсело

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 36-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (4:1) ответил на вопрос о конфликте с защитником Марсело.
«Марсело испытывал некоторый дискомфорт, и, как всегда, мы не хотели рисковать», — приводит слова Зидана ESPN.
Ранее сообщалось, что Марсело недоволен тем, что его влияние в команде значительно уменьшилось. Ситуация может сильно повлиять на будущее бразильца в мадридском клубе, так как действие его контракта истекает в 2022 году. На одной из последних тренировок между игроком и тренером возникли разногласия по вопросам тактики защиты, поэтому было решено не брать бразильца на матч с «Гранадой».
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Марсело принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив 2 результативные передачи.
Мадридский «Реал», набрав в 36 матчах 78 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Королевский клуб» поднялся на вторую строчку, сместив с неё «Барселону» (76). Лидирует в Примере мадридский «Атлетико», в активе которого 80 очков.
- 14 мая 2021
-
09:34
-
09:32
-
09:25
-
08:45
-
08:30
-
08:23
-
06:57
-
06:41
-
06:00
-
04:53
-
04:29
-
04:10
-
03:49
-
03:38
-
03:21
-
03:06
-
02:45
-
02:03
-
01:52
-
01:33
-
01:22
-
01:13
-
00:55
-
00:51
-
00:31
-
00:27
-
00:20
-
00:12
-
00:09
-
00:03
- 13 мая 2021
-
23:54
-
23:52
-
23:48
-
23:42
-
23:38