Тренер «Тоттенхэма» вступился за руководство

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Райан Мэйсон привал болельщиков к единству, после их акций против руководителей и владельцев «шпор».

«Я уважаю болельщиков, они — сердце и душа нашего футбольного клуба, и их мнение действительно имеет значение. Мы хотим, чтобы наши болельщики, наша команда, наш футбольный клуб смотрели в одном направлении. Но я хочу выразить благодарность председателю правления „Тоттенхэма“ Дэниэлу Леви. Он и его команда менеджеров за последние 10-20 лет сделали невероятные вещи для этого футбольного клуба.



Я знаю, что наши болельщики видят плоды этой работы, я знаю, что они уважают это. Самое главное для меня — это связь между болельщиками, игроками и всеми, кто связан с „Тоттенхэмом“.

Фанаты имеют право на своё мнение. На следующей неделе, в среду, они впервые за долгое время смогут прийти на стадион и поддержать свою любимую команду. Я уверен, что они тоже ждут этого события чтобы вернуться на наш прекрасный стадион и, надеюсь, помочь команде победить", — приводит слова Мэйсона Sky Sports.

После срыва проекта Европейской Суперлиги болельщики «шпор» в открытом письме к руководству клуба потребовали их отставки.



Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной полузакрытой лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. 12 команд-основателей ни при каких обстоятельствах не могли вылететь из турнира. Одной из таких команд был «Тоттенхэм Хотспур».