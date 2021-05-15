Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего матча «Лацио» с «Ромой»
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ромой».
«Это не такая игра, как другие, у нас были некоторые проблемы, но мы всё ещё верим, что сможем пройти квалификацию в Лигу чемпионов. Мы знаем, что завтра будет сложная игра, я попрошу ребят проявить такое же смирение и решимость, что и во второй части сезона», — приводит слова Индзаги Football Italia.
На данный момент «Лацио» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, записав в свой актив 67 очков. От зоны Лиги чемпионов команду отделяют шесть очков. «Рома», в свою очередь, занимает седьмое место, набрав 58 очков.
Матч между «Ромой» и «Лицио» пройдёт в Риме на стадионе «Олимпико», начало – 21:45 мск.
Иммобиле стал лучшим бомбардиром в истории «Лацио». На его счету уже 150 голов
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