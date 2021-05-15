В тульском «Арсенале» отреагировали на слухи о переходе Хлусевича в ЦСКА

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал слухи об интересе московского ЦСКА к полузащитнику Даниилу Хлусевичу.
«Наш клуб не ведёт никаких переговоров по переходу Хлусевича в ЦСКА. Поймите, даже сезон ещё не завершился! Начнём разговаривать как с футболистами, так и с клубами после окончания чемпионата.
Хорошо, что приписывают интерес больших клубов к игрокам «Арсенала», — нас это радует. Но никаких переговоров мы сейчас не ведём», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
20-летний полузащитник выступает в системе тульского «Арсенала» с 2018 года. Действующий контракт Хлусевича с клубом рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 27 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 700 тыс.
- 15 мая 2021
-
13:18
-
13:03
-
12:57
-
12:42
-
12:42
-
12:41
-
12:21
-
12:03
-
11:40
-
11:30
-
11:03
-
10:56
-
10:43
-
10:33
-
10:22
-
10:00
-
09:57
-
09:40
-
09:30
-
09:27
-
08:36
-
08:20
-
08:01
-
06:57
-
06:35
-
06:06
-
05:19
-
04:57
-
04:15
-
03:54
-
03:34
-
02:31
-
02:12
-
01:28
-
00:59