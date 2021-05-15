Геркус: «Нижний Новгород» набрал на 6 очков меньше «Оренбурга». Не огромная разница

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выход «Нижнего Новгорода» в Российскую Премьер-Лигу.
«Если стоит выбор, кого брать в Премьер-Лигу, глядя на инфраструктуру и болельщиков, то я однозначно за Нижний. Прекрасный 45-тысячный стадион высшего класса практически в центре города против восьмитысячного в пригороде, в посёлке Ростоши.
Посещаемость стадиона в Нижнем в три раза выше, а потенциально ещё больше. Это больше выручка от билетов для клуба, большие возможности для спонсоров. Ну и наконец, со спортивной точки зрения, НН занял третье место, а Оренбург второе. На 6 очков меньше. Не огромная разница», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
«Оренбург» не получил лицензию РФС 1. Вместо оренбуржцев в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 примет участие «Нижний Новгород».
- 15 мая 2021
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