Геркус: «Нижний Новгород» набрал на 6 очков меньше «Оренбурга». Не огромная разница

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выход «Нижнего Новгорода» в Российскую Премьер-Лигу.

«Если стоит выбор, кого брать в Премьер-Лигу, глядя на инфраструктуру и болельщиков, то я однозначно за Нижний. Прекрасный 45-тысячный стадион высшего класса практически в центре города против восьмитысячного в пригороде, в посёлке Ростоши.



Посещаемость стадиона в Нижнем в три раза выше, а потенциально ещё больше. Это больше выручка от билетов для клуба, большие возможности для спонсоров. Ну и наконец, со спортивной точки зрения, НН занял третье место, а Оренбург второе. На 6 очков меньше. Не огромная разница», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

«Оренбург» не получил лицензию РФС 1. Вместо оренбуржцев в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 примет участие «Нижний Новгород».