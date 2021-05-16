Тикнизян — в стартовом составе ЦСКА на матч 30-го тура РПЛ с «Динамо»

Сегодня, 16 мая, состоится матч «Динамо» — ЦСКА. Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Стали известны составы команд.



«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин.



Запасные: Будачёв, Паршивлюк, Плиев, Слепов, Кутицкий, Каборе, Грулёв, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Н'Жье.



ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Фернандес, Дзагоев, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Бохинен, Чалов, Эджуке.



Запасные: Помазун, Щенников, Карпов, Фукс, Набабкин, Сигурдссон, Ахметов, Рондон, Яковлев, Шкурин.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА.



ЦСКА в 29 матчах набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский клуб побьётся за право сыграть в отборочном раунде Лиги конференций. «Динамо» (47) — на седьмом месте.

Источник: «Локомотив» выкупит Тикнизяна у ЦСКА за € 2 млн