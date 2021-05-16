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«Локомотив» — «Урал»: Мухина нет в заявке железнодорожников на матч 30-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Урал»: Мухина нет в заявке железнодорожников на матч 30-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 16 мая, состоится матч «Локомотив» — «Урал». Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Стали известны составы команд.

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Сильянов, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Камано.

Запасные: Коченков, Худяков, Живоглядов, Лысцов, Чёрный, Петухов, Мурило, Миранчук, Титков, Лисакович.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Страндберг, Адамов, Подберёзкин, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов.

Запасные: Баклов, Кулаков, Кузьмичёв, Евсеев, Магомадов, Эль-Кабир, Мишкич, Ибрахимай, Погребняк, Панюков, Максименко.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Урал».

«Локомотив» в 29 матчах набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники поборются со «Спартаком» за путёвку в квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Урал» (34) — на 12-м месте.

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